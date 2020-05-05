Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T11:13:23+03:00

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В Москве в результате заражения коронавирусом умер генконструктор пилотируемых программ "Энергия" Евгений Микрин.

О диагнозе его стало известно 14 апреля, через несколько дней после запуска космического корабля на МКС. При этом Евгений Микрин летал на космодром готовить корабль для экипажа. Всех сотрудников Рсокосмоса допускали к работе только после проверки на коронавирус, у генконструктора результат исследования был отрицательный. Коллеги предполагают, что заразился он уже в Москве.

Диагноз Евгения Микрина подтвердил 19 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тогда генконструктор находился на домашнем лечении.

- В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса - в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет,- рассказал ТАСС РАН Александр Сергеев.

Он сообщил, что Евгений Микрин был ключевым ученым, который "отвечал за связь фундаментальной науки с практическим космосом".

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ИСТОЧНИК KP.RU