2020-05-05T11:13:23+03:00
Общество

Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса

В Роскосмосе подтвердили, что генконструктор пилотируемых программ МЕвгений Микрин умер в больнице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Евгений Микрин Фото: Сергей Карпухин/ТАССЕвгений Микрин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В Москве в результате заражения коронавирусом умер генконструктор пилотируемых программ "Энергия" Евгений Микрин.

О диагнозе его стало известно 14 апреля, через несколько дней после запуска космического корабля на МКС. При этом Евгений Микрин летал на космодром готовить корабль для экипажа. Всех сотрудников Рсокосмоса допускали к работе только после проверки на коронавирус, у генконструктора результат исследования был отрицательный. Коллеги предполагают, что заразился он уже в Москве.

Диагноз Евгения Микрина подтвердил 19 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тогда генконструктор находился на домашнем лечении.

- В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса - в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет,- рассказал ТАСС РАН Александр Сергеев.

Он сообщил, что Евгений Микрин был ключевым ученым, который "отвечал за связь фундаментальной науки с практическим космосом".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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