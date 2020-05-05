Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых

5 Май 2020 2020-05-05T14:08:05+03:00

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В Англии около трети всех смертей от коронавирусной инфекции и осложнений после нее пришлось на дома престарелых, где с начала пандемии COVID-19 погибли более шести тысяч жильцов. Об этом сообщает местное издание The Sun.

По актуальным данным организации, контролирующей деятельность домов престарелых, в пансионатах от коронавируса умерли 6 391 пожилой человек. Данные показатель в четыре раза превысил показатели смертности в домах престарелых за этот же период прошлого года.

Согласно статистической информации, в столице королевства более половины летальных исходов за последние месяцы было коронавирусной инфекцией и обострением хронических заболеваний на ее фоне.

В России специалисты порекомендовали закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых. Поместить в изоляцию предложили не только постояльцев пансионатов, но и их работников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в европейских странах. В королевстве от болезни умерли уже 32 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом. Со снятием ограничений из-за пандемии власти государства пока что не спешат, в отличие от их ближайших соседей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU