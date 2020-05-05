Эксперт рассказал, сколько в России на самом деле сейчас безработных

5 Май 2020 2020-05-05T15:08:15+03:00

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Ситуация с распространением коронавируса, экономическим кризисом и ограничительными мероприятиями повлияла на работающее население многих стран мира, однако в России рост безработицы, по официальным данным, минимальный. Известный российский политолог Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как на самом деле сейчас обстоит ситуация с безработицей в стране, и отражает ли ее существующая официальная статистика.

- Я бы не стал доверять нашей официальной статистике по уровню безработице. Многие россияне не идут на биржу труда, ведь пособие там крайне маленькое. Они ищут работу среди знакомых или трудятся неофициально. Поэтому наша статистика особенно ничего не отражает, - рассказал специалист.

Георгий Бовт отметил, что статистические данные также не отражают скрытую безработицу, когда сотрудников переводят на неполный рабочий день. По его словам, многие работодатели делят оклад на основную часть и премиальную, а во время кризиса всю премию, которая нередко составляет более половины зарплаты, срезают.

- Это не является безработицей официально, но это резкое падение доходов населения. У нас в стране такое сплошь и рядом. Но даже официальная статистика к концу года покажет рост, - добавил политолог.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперт предсказал, как будет в этом году развиваться ситуация с безработицей в нашей стране, представив оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Согласно расчетам, работы в ближайшее время могут лишиться еще семь миллионов человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU