6 Май 2020 2020-05-06T03:17:24+03:00

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Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег» – то есть, раздачи средств, как это сделали власти некоторых стран во время пандемии коронавируса.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», - сказал глава Минфина в интервью газете «Ведомости».

При этом Антон Силуанов подчеркнул, что сейчас перед российским правительством стоит задача «не соревноваться, кто больше потратит», а в сложных условиях вспышки заболевания COVID-19 в первую очередь оказать помощь тем, кто очередь нуждается в поддержке. По его словам, бизнесу нужно помочь сохранить рабочие места, а простым гражданам нашей страны – оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье и выплаты по кредитам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «сбрасывать доллары с вертолетов» обещал американцам президент США Дональд Трамп. Ранее в интервью «КП» эту идею прокомментировал директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU