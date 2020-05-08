2020-05-08T05:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты

Купленные в супермаркете или на рынке овощи и фрукты для профилактики коронавируса нужно мыть почти горячей водой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 все принесенные из магазина покупки нужно обрабатывать дезинфицирующими средствамиДля профилактики заражения коронавирусом COVID-19 все принесенные из магазина покупки нужно обрабатывать дезинфицирующими средствамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 все принесенные из магазина или рынка покупки необходимо обработать дезинфицирующими средствами, причем продукты лучше всего обрабатывать такими средствами с высоким содержания спирта, и ни в коем случае не хлорсодержащими – они могут быть опасны.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко.

«То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что «хлоркой» протирают поверхности и дверные ручки, но средство с хлором нужно вытереть примерно через полчаса после нанесения. А вот овощи и фрукты необходимо мыть почти горячей водой, потому что коронавирус погибает при температуре выше 40 градусов.

Кроме того, нельзя класть в холодильник немытые продукты: возбудитель заболевания COVID-19 там «проживет» гораздо дольше, чем на воздухе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МЧС посоветовали зелень, огурцы и помидоры после покупки замачивать в воде минут на 10 – 15. Спасатели также напомнили, что придя из магазина, первым делом надо старательно вымыть руки с мылом, а уже потом разбирать покупки, причем продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – тоже надо помыть под проточной водой с мылом, а перед тем, как класть их на стол, нужно протереть поверхность.

Роспотребнадзор: мелочей в профилактике коронавируса быть не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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