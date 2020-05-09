2020-05-09T01:47:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда разрешат прогулки и занятия спортом на улице во время самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в стране
Юлия КЕКОВА
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Стало известно, когда разрешат прогулки и занятия спортом на улице во время самоизоляцииСтало известно, когда разрешат прогулки и занятия спортом на улице во время самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в России и в ряде других стран внес свои коррективы в привычную жизнь людей. Введение карантина, самоизоляции и других ограничительных мер, безусловно, оказывают влияние на все население планеты.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации с порядком послаблений для нашей страны. Теперь стало известно, когда же можно возобновить прогулки и занятия спортом на улице.

По данным ведомства, снятие ограничений - процесс поэтапный, а главное индивидуальный для каждого российского региона.

- На каждом из трех этапов ограничения будут отменяться постепенно. Сначала, то есть на первом этапе, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, возобновится работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с начала эпидемии в РФ число инфицированных covid-19 уже превысило отметку в 187 тысяч человек, вылечились - 26 608 пациентов, умерли - 1 723 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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