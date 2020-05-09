Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 мая 2020 года составило 26 608 человек. За последние сутки больницы покинули 2 805 человек. Все они теперь здоровы, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных covid-19 с начала эпидемии в стране в разных ее субъектах превысило 187 тысяч человек, количество активных случаев составляет чуть более 159 тысяч.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. После этой даты власти рассматривают возможность постепенного снятия ограничительных мер. Однако специалисты отмечают, что наша страна еще не вышла на плато.

Тем временем, с начала эпидемии в государстве российские врачи провели более почти 5 миллионов тестов на covid-19 среди населения.

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирус постепенно "выдыхается" и в нашей стране, и в целом в мире, "но это не означает, что можно расслабиться, потерять бдительность и перестать с ним бороться".