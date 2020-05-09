2020-05-09T10:13:04+03:00
Общество

Владимир Путин объявил минуту молчания в День Победы

Президент возложил цветы к вечному огню
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин объявил минуту молчания в День Победы. Глава государства обратился к россиянам и возложил цветы к памятнику неизвестному солдату. Она напомнил о том, что эта Победа - заслуга советских людей, тех, кто не вернулся с войны, кто прошел через тяжелые испытания и сумел выжить. Президент поблагодарил ветеранов за их подвиг и пообещал, что в России пройдут торжества в честь Дня Победы, которые пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

- Будет и парад победы, и шествие Бессмертного полка,- пообещал президент.

Грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить, сказал в своем обращении 9 мая президент. День Победы для россиян не только праздник, это гордость и память каждой семьи.

-Мы твердо верим, что непобедимы, когда вместе,- подчеркнул президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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