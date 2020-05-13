На Украине рассказали, когда Зеленский снова поедет к Трампу
Когда закончится пандемия коронавируса COVID-19, президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в США, однако точные сроки в Киеве назвать пока не могут. Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко предполагает, что визит лидера Незалежной в Штаты может состояться до запланированных на 25 октября местных выборов, но стопроцентной уверенности у него в этом нет.
«Я не буду говорить, что на 100% мы уверены, что визит состоится до выборов, особенно теперь, после сдвига графиков из-за коронавируса. Но если карантин закончится раньше, то это вполне возможно, по крайней мере мы будем над этим упорно работать», - сказал Ельченко в интервью газете «День».
По его словам, речь идет не о визите ради протокола или «10-минутной встречи в Овальном кабинете», а о «полноценном визите с подписанием документов, которые нужно тщательно подготовить».
Украинский посол отметил, что поездка Зеленского в Америку планировалась еще несколько месяцев назад «где-то на лето – начало осени», причем предполагалось, что его визит не ограничится только «встречами в Вашингтоне», главу государства приглашали посетить также Калифорнию и Техас.
«У нас есть несколько приглашений от различных учреждений в Калифорнии. И там, кстати, так и не побывал ни один украинский президент, хотя каждый из них приглашался туда», - добавил он.
Ельченко также заявил, что США считают Украину «своим настоящим партнером и другом», «искренне и откровенно нам помогают», а самое главное, по его мнению, то, что Киев поддерживают обе американские партии. Причем он уверен, что республиканцы с демократами даже «соревнуются», «кто больше симпатизирует Украине».
Комментируя же громкий скандал, разразившийся после телефонной беседы Дональда Трампа с Зеленским, из-за которого главе Белого дома грозил импичмент, Ельченко заявил, что это «пройденный этап, эта история не изменила отношение к Украине».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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