Малышева показала, как носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T07:22:37+03:00

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своём Instagram, как правильно пользоваться одноразовыми перчатками, чтобы они защитили от заражения коронавирусом и не создали дополнительной угрозы.

Малышева отметила, что перед и после использования перчаток необходимо тщательно вымыть руки с мылом. После того, как человек надел перчатки, нельзя трогать лицо, кожу и волосы.

При снятии перчаток необходимо оттянуть их пальцем на запястье и вывернуть наизнанку, чтобы загрязнения, которые скопились на их внешней стороне, не попали на кожу рук.

Кроме того, Малышева подчеркнула, что использовать перчатки можно только один раз, а тщательно мыть руки с мылом необходимо после того, как перчатки выброшены.

В то же время руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич заявил, что для профилактики распространения коронавируса можно носить тканевые перчатки вместо резиновых. Они меньше навредят коже, особенно в тёплую погоду.

- Любые виды перчаток. Но я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее - это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать и их можно постоянно носить. Лучше всего стирать их теплой водой с мылом, - передаёт РИА Новости слова Бориса Ревича.

Специалист также обратил внимание на то, что лучшим выбором перчаток станут перчатки без добавления синтетических тканей, а маски можно найти со сменяемой марлей.

ИСТОЧНИК KP.RU