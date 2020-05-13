13 Май 2020 2020-05-13T15:55:35+03:00

Отмена ОГЭ для 9-классников в России в 2020 году: Экзаменов не будет Фото: Анастасия ОСИПОВА

Минпросвящение приняло решение об отмене ОГЭ для 9-классников в России в 2020 году

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Министерство просвещения приняло решение об отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ведомство и уточнило, что итоговые оценки учащимся девятых классов выставят на основании годовых.

«Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 2020 году не состоятся, результаты 9-классникам выставят на основании итоговых оценок», - заявили в ведомстве.

Данную информацию подтвердил замминистра просвещения Виктор Басюк, который отметил, что решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Как писал сайт kp.ru, по этой причине было принято решение о повторном переносе сроков Единого государственного экзамена, даты проведения которого должны быть известны в ближайшее время. Как сообщили в Минпросвещения, экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму

ИСТОЧНИК KP.RU