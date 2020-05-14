2020-05-14T04:43:48+03:00
Политика

Депутат Верховной рады: МВФ опять обманул Украину

Рабинович отметил, что в мире нет ни одной другой страны, которая так «прогибается» за очередной кредит, как Незалежная
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим РабиновичСопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как накануне, 13 мая, Верховная рада приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, депутат и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ опять обманул Украину.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие», - заявил украинский нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович пояснил, что по новой программе МВФ деньги Киеву будут давать только на выплату процентов по предыдущим кредитам: «То есть, нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги».

Депутат добавил, что если раньше он заблуждался в отношении президентской партии «Слуга народа» и считал, что команда Владимира Зеленского может оказаться прогрессивной, то теперь понимает, что их программа несет «разруху, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины».

«Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный, в первую очередь потому что в очередной раз мы преодолели еще одно дно», - сказал Рабинович.

По его словам, на сегодняшний день в мире вряд ли существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, чем Незалежной.

«Потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться, нет ни одного примера в мире, чтобы можно было так прогнуть государство, уничтожая его основы, уничтожая его конституцию», - горько подытожил Рабинович.

Напомним, как писал сайт kp.ru, банковский закон, который в народе называют «антиколомойским», был одним из условий МВФ для запуска новой программы кредитования, по которой Киев рассчитывает получить в 2020 – 2021 годах пять миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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