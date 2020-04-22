Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк

Когда-нибудь о любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева снимут фильм. Когда актрисе диагностировали глиобластому, фигурист был рядом с любимой женщиной. За время болезни "прекрасной няни" он не дал ни одного интервью, не ходил по ток-шоу и не плакался на весь белый свет. Он не просил денег на дорогостоящее лечение звезды. А ведь речь идет о нескольких миллионах рублей.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома, в кругу семьи. Пока она лежала в больнице в Барвихе, Петр Чернышев в прямом смысле переселился в клинику и жил там, чтобы каждую минуту быть рядом с женой.

Казалось, диагноз - глиобластома - звучал, как приговор. Но, к счастью, форма рака у Заворотнюк оказалась не смертельная. Врачи говорят, что в дальнейшем звезда сериала "Моя прекрасная няня" сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. А ведь кто-кто, а медики к чудесам относятся скептически.

"Рак головного мозга - это огромное количество разных болезней. И есть разные прогнозы в зависимости от стадии рака, расположения опухоли и еще большого количества факторов. Проблема в том, что такие опухоли обычно быстро рецидивируют и требуется новое лечение. Мы не умеем определять, с какой глиобластомой человек выздоровеет, а с какой - нет. Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка 5%", - рассказал сайту kp.ru онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков.

Вариантов лечения Заворотнюк предлагалась масса. По словам медиков, курс в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ) обошелся семье актрисы в два миллиона рублей. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей. Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение жены, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал - ничего не нужно, деньги есть.

Напомним, Анастасия Заворотнюк вышла замуж за Петра Чернышева 22 сентября 2008 года. Они познакомились на съемках проекта "Танцы на льду". По слухам, именно из-за фигуриста она рассталась с партнером по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергеем Жигуновым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила Чернышева. Актриса и ее муж пять месяцев скрывали появление малышки на свет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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