2020-05-18T02:09:29+03:00
Экономика

Цена нефти Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33

Стоимость марки WTI выросла на 1,76% - до $30,04 за баррель
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Цена нефти Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33Цена нефти Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33Фото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 18 мая, подросли мировые цены на нефть. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 01:01 по московскому времени, подорожала на 1,6% – до 33,02 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки находилась на отметке выше 33 долларов 13 апреля 2020 года.

Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 1,76%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 17,18 доллара, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что в последнюю неделю поднимаются на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК будут дополнительно сокращать добычу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в минус и произошел обвал цен, когда стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, упав до отметки в «минус 37 долларов». Министр энергетики России Александр Новак объяснил такой обвал действиями спекулянтов, призвав не драматизировать очередное падение цен на нефтяном рынке. Однако уже 22 апреля стоимость «черного золота» начала расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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