2020-05-19T08:19:00+03:00
В мире

В США раскритиковали идею отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Нэнси Пелоси считает, что РФ способна заплатить за них
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Нэнси Пелоси возмущена передачей аппаратов ИВЛ России более чем на 5 млн долларовНэнси Пелоси возмущена передачей аппаратов ИВЛ России более чем на 5 млн долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что бесплатная передача 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких России нецелесообразна.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила вчера, 18 мая, о своих планах предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.

- Они отдают аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов России. Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ. Они просто заправляют делами неприемлемым способом, - заявила Пелоси в эфире телеканала CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биолог рассказала, когда в России закончится пандемия коронавируса
В США раскритиковали идею отправки аппаратов ИВЛ в Россию
В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях
В Москве нашли тело в сгоревшей квартире
Трамп поставил ультиматум ВОЗ
Последние новости на утро 19 мая 2020: Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года составило 28913 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 мая 2020 года составило 28 290 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 19 мая 2020: На работу вернутся до 500 тысяч жителей Подмосковья
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года возросло до 1651 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 мая 2020 года составило 146 062 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 19 мая 2020: В МАДИ отменили штрафы за ошибки при оформлении пропусков
Помпео поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией
В Китае произошло землетрясение, четыре человека погибли
ВОЗ: В России уменьшилось число подростков с лишним весом
В районе «зеленой зоны» Багдада взорвалось две ракеты
В Минздраве назвали срок окончания вспышки коронавируса