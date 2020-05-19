В США раскритиковали идею отправки аппаратов ИВЛ в Россию

19 Май 2020 2020-05-19T08:19:00+03:00

Нэнси Пелоси возмущена передачей аппаратов ИВЛ России более чем на 5 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нэнси Пелоси считает, что РФ способна заплатить за них

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что бесплатная передача 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких России нецелесообразна.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила вчера, 18 мая, о своих планах предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.

- Они отдают аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов России. Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ. Они просто заправляют делами неприемлемым способом, - заявила Пелоси в эфире телеканала CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU