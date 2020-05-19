Коронавирус вынудил россиян искать спасения у психологов

19 Май 2020 2020-05-19T11:49:45+03:00

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В условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам. Спрос на специалистов вырос на 69%, причем женщины обращаются за помощью чаще, чем мужчины. На долю первых приходится 79%, против 21% - мужчины.

По данным Profi.ru, стоимость консультации с психологом колеблется от 1200 до 4000 рублей в час.

Чаще всего люди ищут ответы на вопросы, касательно пандемии, экономического кризиса и одиночества. Многие из-за изоляции столкнулись с дефицитом общения и ищут человека, чтобы выговориться, повысился уровень тревожности.

Косвенным доказательством роста тревожности населения стало и увеличение объема продаж успокоительных средств растительного происхождения (корвалола, валерианы), объемы потребления данные препаратов увеличились на треть, пишет газета «Известия».

Ранее врач предположила, что постепенное снижение ежедневного числа зараженных будет наблюдаться в России еще порядка пяти или шести недель. Минимума оно сможет достигнуть в конце июня или начале июля. Но при условии, что россияне будут соблюдать ограничительные меры, пишет "Дни.ру".

Тем временем многие отказываются верить в существование болезни. Психологи объясняют это тем, что россияне пытаются сохранить свою привычную жизнь, но из-за ограничений не могут. Поэтому проще поверить в то, что никакой болезни и опасности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU