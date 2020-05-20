2020-05-19T23:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 20 мая 2020: В столице заработают МФЦ, но режим самоизоляции будет продлен

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 20 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 3545 человек. (Общее число заболевших с начала эпидемии - более 149 тысяч). 2583 пациентов выписались из больниц. Среди них, кстати, оказались две пациентки старше 100 лет!

Цифра дня: уже более 10 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела.

Конечно, один из самых главных вопросов последних недель: когда российская столица наконец сможет выйти из режима самоизоляции и вернуться к обычной жизни?

- Москве еще долго жить в нынешних ограничениях, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия 1». - Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение и все станет ясно.

Тем не менее, с ближайшего понедельника, 25 мая, в Москве вновь заработают МФЦ.

- Открываем МФЦ, потому что не все услуги можно получить в электронном виде, - объяснил Собянин.

Кстати, по данным экспертов, карантин переживают на загородных дачах около 3 миллионов москвичей. Корреспондент сайта kp.ru Елена Аракелян вместе со специалистами анализировала, какая часть этих людей после снятия карантина не захочет возвращаться в город и сделает все, чтобы работать на удаленке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 мая 2020 года составило 28 290 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 мая 2020: 13,7 тысяч машин ездили без пропусков
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года возросло до 1726 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года составило 149 607 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 20 мая 2020: В столице заработают МФЦ, но режим самоизоляции будет продлен
На МКС выявили повышенную концентрацию бензола
Трамп предложил назначить послом США в Венесуэле Джеймса Стори
В Боливии заболели коронавирусом более 200 полицейских и военных
Голландский фермер заразился коронавирусом от норки
Зурабишвили признала: Грузию нескоро примут в ЕС
Врач рассказал про опасность народного метода лечения коронавируса
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
"Нам с этим жить": Академик рассказал о второй волне коронавируса
Как привыкнуть к работе после выхода с самоизоляции: советы психолога
Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина
Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России
Эксперт рассказал об опасности многоразовых масок
Назван простой способ поддержать иммунитет после изоляции
Президент Грузии: Я в любом случае за прямой диалог с Россией