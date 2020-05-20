Коронавирус в Москве, последние новости на 20 мая 2020: В столице заработают МФЦ, но режим самоизоляции будет продлен

20 Май 2020 2020-05-19T23:13:26+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 20 мая 2020

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За минувшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 3545 человек. (Общее число заболевших с начала эпидемии - более 149 тысяч). 2583 пациентов выписались из больниц. Среди них, кстати, оказались две пациентки старше 100 лет!

Цифра дня: уже более 10 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела.

Конечно, один из самых главных вопросов последних недель: когда российская столица наконец сможет выйти из режима самоизоляции и вернуться к обычной жизни?

- Москве еще долго жить в нынешних ограничениях, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия 1». - Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение и все станет ясно.

Тем не менее, с ближайшего понедельника, 25 мая, в Москве вновь заработают МФЦ.

- Открываем МФЦ, потому что не все услуги можно получить в электронном виде, - объяснил Собянин.

Кстати, по данным экспертов, карантин переживают на загородных дачах около 3 миллионов москвичей. Корреспондент сайта kp.ru Елена Аракелян вместе со специалистами анализировала, какая часть этих людей после снятия карантина не захочет возвращаться в город и сделает все, чтобы работать на удаленке.

ИСТОЧНИК KP.RU