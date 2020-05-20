2020-05-20T07:39:48+03:00
Политика

В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка

По версии «Европейской солидарности», это «российская провокация», цель которой – рассорить Украину с США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо БайденомБывший президент Украины Петр Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо БайденомФото: REUTERS
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Попавшая в Интернет запись разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-лидером Украины Петра Порошенко – не что иное, как фальшивка, утверждают в партии бывшего главы соседнего государства «Европейская солидарность» («ЕС»).

Причем, по версии политической силы Порошенко, обнародованные фрагменты его беседы с американским политиком были сфабрикованы ради того, чтобы «дискредитировать Украину», рассорить Киев с Вашингтоном и лишить Незалежную «двухпартийной поддержки» в Соединенных Штатах.

В «ЕС» назвали запись «российской провокацией» которая не имеет ничего общего с реальностью, передает украинский «5 канал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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