В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка

20 Май 2020 2020-05-20T07:39:48+03:00

По версии «Европейской солидарности», это «российская провокация», цель которой – рассорить Украину с США

Изменить размер текста: A A

Попавшая в Интернет запись разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-лидером Украины Петра Порошенко – не что иное, как фальшивка, утверждают в партии бывшего главы соседнего государства «Европейская солидарность» («ЕС»).

Причем, по версии политической силы Порошенко, обнародованные фрагменты его беседы с американским политиком были сфабрикованы ради того, чтобы «дискредитировать Украину», рассорить Киев с Вашингтоном и лишить Незалежную «двухпартийной поддержки» в Соединенных Штатах.

В «ЕС» назвали запись «российской провокацией» которая не имеет ничего общего с реальностью, передает украинский «5 канал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин: Правда о Майдане будет потрясениемм

После Майдана Виктор Шокин более года — с февраля 2015 по апрель 2016 - возглавлял Генпрокуратуру Украины. И был уволен по требованию Джо Байдена - бышего в то время вице-президентом США. И вот теперь бывший генпрокурор сделал ряд громких заявлений в программе известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Приводим самые яркие из них (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU