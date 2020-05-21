Прогноз погоды на сегодня 21 мая в Москве озвучили синоптики

21 Май 2020 2020-05-21T02:34:01+03:00

Стал известен прогноз погоды на сегодня, 21 мая, в Москве

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Синоптики рассказали о прогнозе погоды на сегодня, 21 мая, в Москве и Московской области. Специалисты предупреждают жителей столицы об возможном аномальном количество осадков, дождях и мокром снеге.

По данным экспертов, в четверг выпадет почти половина месячной нормы. Температура воздуха днем поднимется всего до плюс 8-10 градусов. Порывы ночного северного ветра будут достигать северный 5-10 м/с, днем потоки воздуха будут дуть с северо-запада со скорость до 11 м/с.

- Подобные температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад, - рассказали синоптики.

Потепление и улучшение погоды граждане могут ждать не раньше понедельника, 25 мая. Зато в последнюю неделю мая наконец-то начнет ощущаться настоящее лето.

ИСТОЧНИК KP.RU