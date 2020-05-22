2020-05-21T23:12:47+03:00
Общество

Прогноз погоды на сегодня 22 мая в Москве озвучили синоптики

Стал известен точный прогноз погоды на сегодня, 22 мая, в Москве и Московской области
Юлия КЕКОВА
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В пятницу в Москве будет пасмурноВ пятницу в Москве будет пасмурноФото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня, 22 мая, в Москве и Московской области.

По данным специалистов, в пятницу в столице ожидается похолодание. Температура воздуха ночью и утром будет колебаться от +4 ... +6 градусов тепла. Днем станет чуть теплее и столбик термометра достигнет отметок +8 ... +10 градусов. На протяжении всего дня московское небо будет затянуто облаками, прогнозируется небольшой и кратковременный дождь.

Порывы северо-западного ветра после полудня сменятся на более холодные, с северной стороны. Их скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

В Московской области, по данным метеорологов, погода отличаться от столичной будет всего на пару градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что ждет москвичей дальше, в последние две недели весны. Синоптики пугают россиян долгим периодом арктических вторжений. Похолодания будут следовать одно за другим. Причем не только до конца мая, но даже и в первой половине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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