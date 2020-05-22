Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом
Ситуация с пандемией стабилизируется [видео]
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусомФото: REUTERS
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Московский мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентов по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил, что российской столице удалось избежать худшего сценария с коронавирусом.
Собянин: «Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом».
ИСТОЧНИК KP.RU
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