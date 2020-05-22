2020-05-22T15:22:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом

Ситуация с пандемией стабилизируется [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусомСобянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусомФото: REUTERS
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Московский мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентов по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил, что российской столице удалось избежать худшего сценария с коронавирусом.

Собянин: «Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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