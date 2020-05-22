2020-05-22T16:09:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса

Заболевание может снова вернуться в страну [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавирусаПутин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавирусаФото: REUTERS
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В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент государства Владимир Путин рассказал, когда на территории страны возможна новая волна коронавирусной инфекции. По подсчетам она может произойти с октября по ноябрь текущего года.

- Постепенно выходя из режима ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно учитывать: в России возможна новая волна коронавируса - с октября по ноябрь, - заявил российский лидер.

Владимир Путин призвал специалистов министерства здравоохранения быть готовыми к такому варианту развития эпидемиологической ситуации. Кроме того, по словам главы государства, необходимостью начать подготовку к восстановлению работы медучреждений в полном объеме после того, как завершится пандемия коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что страна наконец-то вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Несмотря на это мэр российской столицы Сергей Собянин сказал, что необходимо и дальше сохранить жесткую самоизоляцию в Москве, оставить действие пропускного и масочного режима, чтобы не допустить распространения инфекции.

Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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