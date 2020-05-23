2020-05-23T02:38:02+03:00
Общество

Прогноз погоды на сегодня 23 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики

Стал известен точный прогноз погоды на сегодня, 23 мая 2020 года, в Москве и Московской области
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В столице будет пасмурноВ столице будет пасмурноФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня, 23 мая, 2020 года, в Москве и Московской области.

По данным метеорологов, в субботу в столице сохранится похолодание. Температура в ночные и утренние часы будет колебаться от +3 ... +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до значения +10 градусов. В целом, на протяжении всего выходного дня небо над столицей будет затянуто облаками, прогнозируется небольшие и кратковременные осадки в виде дождя.

Порывы северного ветра после полудня сменятся на воздушные потоки с северо-восточной стороны. Их скорость будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду.

В Подмосковьве, по данным метеорологов, перемены в погоде ожидаются незначительные, по сравнению со столицей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какая погода ждет москвичей дальше, в последнюю неделю весны. Синоптики предупреждают россиян о долгом периоде арктических вторжений. Похолодания будут следовать одно за другим, ориентировочно до начала июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Прогноз погоды на сегодня 23 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
В Подмосковье с 23 мая отменяют цифровые пропуска
Ученые предрекли России лето торфяных пожаров
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса в России
Эксперт рассказал, какие "побочки" станут факторами осложнения коронавируса
В Чечне прокомментировали сообщения о коронавирусе у Кадырова
Врач рассказала, какие патологии ухудшают течение коронавируса
Названа сумма штрафа для людей без масок в Подмосковье
Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов
В Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентов
Доктор Мясников назвал причину совпадения плато и пика смертности от коронавируса
Трамп отдаст квартальную зарплату в 100 тыс. долларов на разработку лекарств от коронавируса
ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса
Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных
Стало известно, когда Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами
ВОЗ: коронавирусом в мире заболели почти 5 млн человек