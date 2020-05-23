Прогноз погоды на сегодня 23 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики

23 Май 2020 2020-05-23T02:38:02+03:00

Стал известен точный прогноз погоды на сегодня, 23 мая 2020 года, в Москве и Московской области

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Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня, 23 мая, 2020 года, в Москве и Московской области.

По данным метеорологов, в субботу в столице сохранится похолодание. Температура в ночные и утренние часы будет колебаться от +3 ... +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до значения +10 градусов. В целом, на протяжении всего выходного дня небо над столицей будет затянуто облаками, прогнозируется небольшие и кратковременные осадки в виде дождя.

Порывы северного ветра после полудня сменятся на воздушные потоки с северо-восточной стороны. Их скорость будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду.

В Подмосковьве, по данным метеорологов, перемены в погоде ожидаются незначительные, по сравнению со столицей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какая погода ждет москвичей дальше, в последнюю неделю весны. Синоптики предупреждают россиян о долгом периоде арктических вторжений. Похолодания будут следовать одно за другим, ориентировочно до начала июня.

ИСТОЧНИК KP.RU