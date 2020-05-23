2020-05-23T15:44:27+03:00
Происшествия

Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина

Девушка не растерялась и незаметно для захватчива вывела людей через запасной вход
Юлия САЛЬНИКОВА
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Захватчик требовал крупную сумму денегЗахватчик требовал крупную сумму денегФото: Михаил ФРОЛОВ
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Заложников банка могло быть и больше, если бы не одна из сотрудниц кредитного учреждения. Молодая сотрудница компании, когда захватчик сообщил, что в рюкзаке бомба, не растерялась. Она смогла незаметно вывести клиентов банка через запасной вход.

- Алина оперативно вышла в подсобку и позвонила в полицию. Затем она через служебный вход вывела весь персонал,- сообщает mk.ru.

Днем 23 мая мужчина в форме доставщика еды зашел в здание банка. Очевидцы рассказывают, что изначально он сидел в зале ожидания. Когда подошел к сотруднику банка, сообщил, что в рюкзаке находится бомба. Он вступил в переговоры с прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. Основным его требованием стали деньги, сумма, которую он попросил, не известна.

Часть людей из здания удалось вывести в ходе переговоров с подозреваемым. Вскоре начался штурм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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