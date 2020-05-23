Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Заложников банка могло быть и больше, если бы не одна из сотрудниц кредитного учреждения. Молодая сотрудница компании, когда захватчик сообщил, что в рюкзаке бомба, не растерялась. Она смогла незаметно вывести клиентов банка через запасной вход.
- Алина оперативно вышла в подсобку и позвонила в полицию. Затем она через служебный вход вывела весь персонал,- сообщает mk.ru.
Днем 23 мая мужчина в форме доставщика еды зашел в здание банка. Очевидцы рассказывают, что изначально он сидел в зале ожидания. Когда подошел к сотруднику банка, сообщил, что в рюкзаке находится бомба. Он вступил в переговоры с прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. Основным его требованием стали деньги, сумма, которую он попросил, не известна.
Часть людей из здания удалось вывести в ходе переговоров с подозреваемым. Вскоре начался штурм.
ИСТОЧНИК KP.RU