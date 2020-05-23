У захватчика банка в Москве долгов на 1,8 миллиона рублей

23 Май 2020 2020-05-23T18:17:28+03:00

По предварительным данным, одной из причин инцидента могли стать долги по кредитам

Изменить размер текста: A A

Мужчина, захвативший людей в одном в банке в центре Москвы, имел долги по кредитам на общую сумму более 1, 808 млн рублей. По предварительным данным, именно эта задолженность могла стать одной из причин инцидента.

Как писал сайт kp.ru, мужчине предстоит психиатрическая экспертиза. По данным информированного источника издания «Интерфакс» у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства».

Напомним, мужчина попытался захватить заложников в отделении Альфа Банка в центре Москвы. Однако он был задержан. Прибывшие на место саперы начали проверку. После задержания выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал злоумышленник, оказалось муляжом, другого оружия при нем также не оказалось. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Как сообщала «КП», захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU