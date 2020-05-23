Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник

23 Май 2020 2020-05-23T15:53:55+03:00

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Захватчик отделения банка в центре Москвы снял свое задержание на видео.

Как писал сайт kp.ru, правоохранительные органы задержали мужчину, который в пятницу, 23 мая, захватил заложников в отделении Альфа-банка. Во время задержания никто не пострадал. Выяснилось, что у злоумышленника при себе не было взрывного устройства, а в банк он принес муляж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780772" frameborder="0"></iframe> В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780779" frameborder="0"></iframe> Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать красную кнопку, и к месту происшествия незамедлительно прибыла полиция и спецназ. Правоохранители вступили с преступником в переговоры. В результате полицейским удалось договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей. Преступник требовал крупную сумму денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU