Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик отделения банка в центре Москвы снял свое задержание на видео.
Как писал сайт kp.ru, правоохранительные органы задержали мужчину, который в пятницу, 23 мая, захватил заложников в отделении Альфа-банка. Во время задержания никто не пострадал. Выяснилось, что у злоумышленника при себе не было взрывного устройства, а в банк он принес муляж.
В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.
Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать красную кнопку, и к месту происшествия незамедлительно прибыла полиция и спецназ. Правоохранители вступили с преступником в переговоры. В результате полицейским удалось договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей. Преступник требовал крупную сумму денег.
Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».
ИСТОЧНИК KP.RU