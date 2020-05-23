2020-05-23T23:19:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Советник Джонсона, разрабатывавший правила самоизоляции в Британии, сам нарушал карантин

По данным журналистов, Каммингс как минимум дважды покидал свой дом в Лондоне и ездил к родителям
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Британский премьер Борис Джонсон переболел коронавирусомБританский премьер Борис Джонсон переболел коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс, принимавший участие в разработке правил самоизоляции для граждан страны, сам как минимум дважды нарушал карантин, который должен был соблюдать из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает газета Daily Mirror.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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