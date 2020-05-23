2020-05-24T00:08:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году

Глава турецкого МИД рассказал, что Анкара ведет переговоры по теме туризма с разными странами, в том числе и с нашей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции рассчитывают, что в этом году на курорты страны приедут отдыхающие из России. Об этом заявил в субботу, 23 мая, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, отметив, что обсуждал тему туризма с зарубежными коллегами, в том числе и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Dim TV.

При этом турецкий министр подчеркнул, что «туризм важен не только для Антальи и Аланьи, он важен для всей Турции», а также выразил надежду, что стране удастся «пройти этот год с незначительным ущербом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса. С 11 мая в стране ослабили некоторые ограничения, введённые в связи с распространением заболевания. В частности, вновь открылись торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. С 10 мая разрешены прогулки для граждан старше 65 лет, а с 13 мая в это же время на улицу могут выходить и дети в возрасте до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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