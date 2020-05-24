24 Май 2020 2020-05-24T03:20:18+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике с 1 мая, когда он принял участие в церемонии открытия завода удобрений: глава КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства уточняется, что совещание встреча было посвящено обсуждению «требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики». В частности, участники заседания предложили новую стратегию усиления ядерного сдерживания. Подчеркивается, что Пхеньян намерен использовать свои стратегических силы «только случае крайней необходимости».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Северной Кореи целых 20 дней не появлялся на публике, даже пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, основателя КНДР 15 апреля. Из-за этого появились слухи, что он либо тяжело болен, либо его уже нет в живых. Позже, когда он объявился, южнокорейские СМИ объясняли столь продолжительное отсутствие Ким Чен Ына на людях боязнью заразиться коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU