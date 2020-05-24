В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России

24 Май 2020 2020-05-24T04:50:14+03:00

Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По словам главы турецкой Ассоциации туроператоров, пока сложно сказать, сколько россиян приедет отдыхать в этом году

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Из-за сложной эпидемиологической обстановки в России, туристов из нашей страны на турецких курортах ожидают не раньше, чем в конце июля или в августе.

Об этом рассказал глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя. При этом он отметил, что пока сложно сказать, сколько россиян приедет отдыхать в этом году.

«Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Глава TURSAB уточнил, что сначала в Турции ожидаются туристы из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана и арабских стран, потом – из европейских государств, а уже затем, по его словам, «откроется Россия – может, в конце июля или августе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала летнего сезона в Турции начинает действовать программа «Сертификации здорового туризма», цель которой – обезопасить туристов от заражения коронавирусом COVID-19. Выдача сертификатов, подтверждающих выполнение повышенных требований по охране здоровья и гигиене труда, начнется с июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU