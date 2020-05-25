2020-05-25T02:23:27+03:00
Общество

В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет

Такой законопроект подготовили депутаты от ЛДПР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии на пять летВ Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии на пять летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии раньше – не с 80, а с 75 лет. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, сообщает сообщила пресс-служба одного из авторов этого законопроекта, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В разработке документа принимали участие также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ предлагает внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, «согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет». На сегодняшний день надбавки начисляются пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуме поддержали инициативу Минэкономразвития смягчить для россиян условия досрочного выхода на пенсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто может досрочно выйти на пенсию

Пенсионная система очень комплексная. Под одну гребенку всех загнать не получится. Уж слишком сильно отличаются условия труда в разных местах и в разных регионах. Новый закон предусмотрел сохранение почти всех льгот. Кроме того, появились новые (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
В Приморском крае вспыхнул пожар в больнице, эвакуировано 74 человека
Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии
В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения