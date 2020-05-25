В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет

25 Май 2020 2020-05-25T02:23:27+03:00

В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии на пять лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии раньше – не с 80, а с 75 лет. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, сообщает сообщила пресс-служба одного из авторов этого законопроекта, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В разработке документа принимали участие также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ предлагает внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, «согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет». На сегодняшний день надбавки начисляются пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуме поддержали инициативу Минэкономразвития смягчить для россиян условия досрочного выхода на пенсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU