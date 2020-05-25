Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
В отличие от НАСА, в Роскосмосе более конкретно смотрят на свою работу. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил Дмитрий Рогозин.
- Мы не можем позволять себе всякие хотели, - сказал, комментируя различные заявления АНСА о планах покорить Луну, полететь на Марс и так далее, при том, что в США до сих пор не было собственного космического корабля. - Могу сказать, что перед Роскосмосом стоят три задачи - безусловное обеспечение ВС России боевыми ракетными комплексами, которые помогут все видеть, слышать и проводить операции.
Вторая задача - повышение качества экономики и уровня жизни, это развитие интернета, связи, навигации.
-И, наконец, - фундаментальный космос, получение знаний о происхождении вселенной, жизни на Земле
ИСТОЧНИК KP.RU