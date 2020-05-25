Джонсон рассказал, что стал хуже видеть после коронавируса

25 Май 2020 2020-05-26T00:13:14+03:00

Британский премьер считает, что проблемы со зрением связаны с его заболеванием COVID-19

Изменить размер текста: A A

Британский премьер Борис Джонсон на брифинге в понедельник, 25 мая, рассказал журналистам, что после того, как он перенес заболевание COVID-19, стал гораздо хуже видеть, приходится носить очки, передает телеканал Sky News.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что это, вероятно, из-за его (коронавируса) воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», - сказал Джонсон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта британский премьер сообщил, что у него обнаружен коронавирус, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а 5 апреля ему стало хуже, и Бориса Джонсона экстренно госпитализировали. Он находился в очень тяжелом состоянии, поэтому высокопоставленного пациента поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом Джонсон был настолько благодарен спасшим ему жизнь врачам, что в честь них назвал сына Уилфредом Лори Николасом – так звали нескольких врачей в больнице, где его лечили.

borisjohnsonuk Борис Джонсон записал обращение после выписки из больницы

ИСТОЧНИК KP.RU