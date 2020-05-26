Bloomberg: Несмотря на отказ от карантина, в Швеция столкнулась с экономическим кризисом
Кроме того, в стране отмечается рост безработицы
Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на то, что власти Швеции не стали вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, как это сделали остальные государства Евросоюза, страна столкнулась с серьезным экономическим кризисом и ростом безработицы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на шведское статистическое управление.
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ИСТОЧНИК KP.RU