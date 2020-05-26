В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T06:48:12+03:00

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии отметил, что наибольшую эффективность показали три препарата

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Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса – 29 июня.

По его словам, «клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России», и Центр пока идёт в рамках принятого графика.

Гендиректор «Вектора» в интервью ТАСС также рассказал, что исследователи проверили чувствительных животных 25 вариантов вакцин и выбрали из них три самых перспективных препарата «как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».

Кроме того, Ринат Максютов сообщил, что уже более 300 человек подали заявки на участие в клинических испытаниях сыворотки, однако для добровольцев существует список ограничений, в который включены более двух десятков противопоказаний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что распространение нового коронавируса в нашей стране остановится, когда у 95% россиян выработается иммунитет к этой инфекции, а обеспечить это может только вакцинация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779150" frameborder="0"></iframe> Глава «Вектора» рассчитывает закончить разработку вакцины от коронавируса к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU