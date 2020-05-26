В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса – 29 июня.
По его словам, «клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России», и Центр пока идёт в рамках принятого графика.
Гендиректор «Вектора» в интервью ТАСС также рассказал, что исследователи проверили чувствительных животных 25 вариантов вакцин и выбрали из них три самых перспективных препарата «как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».
Кроме того, Ринат Максютов сообщил, что уже более 300 человек подали заявки на участие в клинических испытаниях сыворотки, однако для добровольцев существует список ограничений, в который включены более двух десятков противопоказаний.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что распространение нового коронавируса в нашей стране остановится, когда у 95% россиян выработается иммунитет к этой инфекции, а обеспечить это может только вакцинация.
Глава «Вектора» рассчитывает закончить разработку вакцины от коронавируса к сентябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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