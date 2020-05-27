Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком

27 Май 2020 2020-05-27T06:57:39+03:00

Байден считает, что американскому лидеру не нужно проявлять "ложное мужество" [видео]

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Бывший вице-президент Джозеф Байден, кандидат от демократов на предстоящих в США выборах в президенты назвал Дональда Трампа дураком из-за его насмешек над теми, кто из-за пандемии коронавируса считает необходимым носить маски.

Изначально Байдена попросили прокомментировать тот факт, что действующий американский лидер далеко не всегда находится в общественных местах в защитной маске.

Ранее Трамп написал в Twitter сообщение в пренебрежительном ключе о ношении Байденом маски на церемонии по случаю Дня Поминовения.

- Он дурак, абсолютный дурак, потому что говорит такое, - высказал мнение кандидат в президенты Соединенных Штатов Байден в интервью телеканалу CNN.

Также он добавил, что Трамп напрасно показывает всем своим видом "ложную мужественность", отмечая, что за такое поведение - плохой пример, за который некоторые "люди платят за жизнью".

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США пропил курс препарата гидроксихлорохина для профилактики заболевания covid-19. Позже он рассказал о своем намерении прекратить пить таблетки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779854" frameborder="0"></iframe> Трамп - о гидроксихлорохине.

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ИСТОЧНИК KP.RU