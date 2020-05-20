Трамп считает, что лекарство от малярии помогает ему защититься от коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T01:16:59+03:00

По словам президента США, его принимают даже врачи, которые работают с зараженными COVID-19

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Президент США Дональд Трамп считает, что противомалярийный препарат под названием гидроксихлорохин помогает ему защититься от коронавируса COVID-19.

По его словам, это лекарство во всем мире принимают даже врачи, которые работают с инфицированными больными, оно «не причиняет вреда людям» и «продается уже 60 или 65 лет».

«Я думаю, что он (гидроксихлорохин) дает дополнительный уровень безопасности. Многие врачи скажут вам, что они выступают в его пользу», - заявил Трамп журналистам после встречи с республиканцами в конгрессе.

Американский лидер отметил, что некоторые медики «не выходят на работу, пока не примут гидроксихлорохин», однако при этом подчеркнул, что принимать или не принимать этот препарат – «личное решение каждого».

По мнению главы Белого дома, разработка лекарств для лечения больных COVID-19 даже важнее, чем создание вакцины против коронавируса, передает агентство Reuters.

Напомним, накануне он рассказал, что каждый день проходит тесты на коронавирус, а для профилактики ежедневно пьет по таблетке гидроксихлорохина, уточнив, что принимать этот противомалярийный препарат ему разрешил личный врач. Ранее сообщалось, что после того, как Трамп восторженно отозвался о гидроксихлорохине, назвав его «даром небес», спрос на него в Штатах вырос в 46 раз.

Между тем, как писал сайт kp.ru, эффективность и безвредность гидроксихлорохина при лечении больных COVID-19 пока не доказаны, и специалисты не могут его рекомендовать от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU