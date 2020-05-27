2020-05-27T07:37:32+03:00
В мире

Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания

Мы собрали последние новости на утро 27 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости утраНовости утраФото: REUTERS
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Последние новости на утро 27 мая 2020 года: президент России Владимир Путин не сдержал эмоций и бросил ручку на стол во время совещания по пожарам. Глава государства напомнил, что из-за последствия стихийных бедствий, в том числе разрушительных пожаров, жизнь и здоровье людей подвергаются большой угрозе. Многие россияне остаются без жилья и средств к существованию. Именно поэтому с такой проблемой нужно бороться всеми силами.

Тем временем, кандидат в президенты США Джозеф Байден публично выругался на Дональда Трампа. Он назвал его дураком. Причиной такому высказываю послужили насмешки и несерьезное, по мнению Байдена, отношение к ношению масок в связи с пандемией коронавируса.

К слову, Трампу пока не до него. Он решает проблемы в Твиттере с Твиттером, где ему "ограничили свободу слова". В социальной сети впервые твитты главы государства оказались отмечены знаком "недостоверности". По двумя его постами появился восклицательный знак, обведенный в круг. Это специальный предупреждающий пользователей символ, который, если на него кликнуть, перенаправляет читателей на страницу с разъяснениям. В них объясняется, почему Трамп якобы написал недостоверную информацию, где критиковал выборы с использованием почты.

Что касается коронавируса, то Россия скоро должна получить в качестве гуманитарной помощи вторую партию из 150 аппаратов ИВЛ из США. Медтехника будет готова к отправке в нашу страну до конца мая, после того, как завершат ее производство и сборку в Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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