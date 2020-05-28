Режим ограничений в Москве может сохраниться до появления вакцины от коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T17:14:37+03:00

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Режим самосохранения и санитарных ограничений в Москве, введенных в связи с распространением коронавируса, скорее всего будет длиться до появления вакцины от COVID-19. Такое заявление сделал Сергей Собянин и призвал не забегать вперед

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим», - заявил столичный мэр в эфире телеканала «Россия-24» и призвал не забегать вперед

«Не надо забегать вперед, если будем забегать вперед - это приведет к откату» - прокомментировал градоначальник вопрос о возможности открытия парикмахерских и фитнес-клубов.

Напомним, днем ранее Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 июня. Однако в документе также говорится о многих изменениях, которые вступят в силу с 1 июня. Так откроются парки, велопрокат, а также все магазины и автосалоны. Кроме того, горожанам будут разрешены прогулки, но по графику. Между тем, будет ужесточен масочный режим и с первого дня лета, на улицах города всегда нужна будет маска, а в помещении - маска и перчатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781575" frameborder="0"></iframe> Собянин: Для того, чтобы минимизировать риски мы ввели обязательный перчаточно-масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU