Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу

31 Май 2020 2020-05-31T03:37:41+03:00

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Несколько протестов прошли на территории Аргентины за минувшие сутки. Жители страны провели акции «за» и «против» карантина, введенного правительством государства из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает телевизионный канал TN.

Акции протеста устроили местные торговцы, политические и государственные деятели, а также медицинские работники. Одна из демонстраций произошла в центре Буэнос-Айрес. Многие протестующие были в средствах индивидуальной защиты, однако большинство не соблюдало социальную дистанцию. Люди просили властей ослабить карантин из-за пандемии, оказавший значительное негативное влияние на предпринимателей и сферы экономики.

В городах Мар-дель-Плата, Тукуман и Мендоса на протесты вышли врачи и медработникиФото: REUTERS

Еще одна акция прошла в Тигре – городе, который располагается в получасе езды от столицы. В городах Мар-дель-Плата, Тукуман и Мендоса на протесты вышли врачи и медработники с требованиями улучшить условия труда во время эпидемии. Они, напротив, просили граждан страны соблюдать карантинные меры, чтобы противостоять распространению болезни.

Одна из демонстраций произошла в центре Буэнос-Айрес. Многие протестующие были в средствах индивидуальной защиты, однако большинство не соблюдало социальную дистанциюФото: REUTERS

Сейчас некоторые провинции Аргентины уже пошли на ослабление карантина, во многих районах открыли заведения общественного питания, отели, спортивные залы, разрешили гулять на улице и заниматься спортом на открытом воздухе. Жесткие меры изоляции сохранили только в Буэнос-Айресе и одноименной провинции, где наблюдается самая плохая эпидемиологическая обстановка.

Жесткие меры изоляции сохранили только в Буэнос-Айресе и одноименной провинцииФото: REUTERS

Напомним, 30 мая стычки с полицией и массовые демонстрации произошли не только в Аргентине. В центре Парижа сотни нелегальных мигрантов устроили митинг, несмотря на требования со стороны правоохранительных органов соблюдать правила карантина. С коронавирусом данная акции, однако, не связана: во Франции протестующие требуют защиты своих трудовых прав.

Массовые акции протеста до сих пор продолжаются в США из-за смерти афроамериканца Флойда в ходе задержания сотрудниками полиции. Протестующие собираются во многих городах страны, акции и стычки с правоохранителями случились даже у Белого дома – официальной резиденции президента Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU