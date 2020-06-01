2020-06-01T03:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

"Мы пока не разобрались с антителами": ученый рассказал о большой проблеме в лечении коронавируса

В интервью «КП» глава научного центра Чумакова рассказал, какие вопросы о пандемии больше всего волнуют медиков
Ксения АНУФРИЕВА
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"Мы пока не разобрались с антителами": ученый рассказал о большой проблеме в лечении коронавируса"Мы пока не разобрались с антителами": ученый рассказал о большой проблеме в лечении коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни и здоровье многих жителей России и других стран мира, но специалисты не отчаиваются и всеми силами стараются противодействовать распространению заболевания и изобрести эффективную и безопасную вакцину. При этом некоторые особенности коронавируса до сих пор остаются для ученых загадкой. Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что до сих пор не понятно, какой иммунный ответ возникает к коронавирусу.

- Мы до сих не смогли разобраться с антителами. При тяжелом заболевании мы иногда их видим, а иногда нет. Даже сейчас мы не знаем ответов на главные вопросы: как будет развиваться вирус в дальнейшем? Сколько нам надо вакцины, чтобы остановить эпидемию? Также не ясен вопрос формирования популяционного иммунитета. Люди в течение 50 лет отрабатывали популяционный иммунитет к полиомиелиту. Здесь же мы не понимаем, сколько потребуется времени, - рассказал Айдар Ишмухаметов.

Отметим, что центр имени Чумакова планирует выпускать около 7-10 миллионов доз вакцины в год.

- Фактические все разработчики вакцины исключают для себя четвертую фазу тестирования с использованием сотен пациентов для того, чтобы посмотреть, как действует иммунитет. Из-за этого после регистрации мы все равно должны прийти к этому на фоне фармаконадзора, это основной вопрос. В каких-то ограниченных регионах мы будем измерять, насколько меняется тяжесть течения коронавируса, заболеваемость в целом на фоне применения лекарства, - отметил глава научного центра имени Чумакова.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство здравоохранения уже одобрило первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Лекарство успешно прошло все лабораторные тесты. Продавать его в открытом доступе в стране не будут, но в скором времени препарат уже поступит в больницы России.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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