2020-05-31T07:02:53+03:00
В мире

Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы

Мы собрали последние новости на утро 31 мая 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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В месяц в стране планируют выпускать свыше 60 тысяч упаковок лекарстваВ месяц в стране планируют выпускать свыше 60 тысяч упаковок лекарстваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Последние новости на утро 31 мая 2020 года: российское министерство здравоохранения одобрило первый препарат для лечения коронавирусной инфекции отечественного производства. Эксперты оценили, что эффективность лекарства составляет более 80%, почти все испытуемые, которые принимали «Авифавир» выздоровели за четыре дня. Специалисты также обозначили, что поставки в больницы российского препарата для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом могут начаться уже 11 июня. В месяц в стране планируют выпускать свыше 60 тысяч упаковок лекарства, но когда оно поступит в свободную продажу и поступил ли вообще – неизвестно.

Тем временем в США продолжаются массовые демонстрации из-за недавней смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Более 70 человек были задержаны из-за протестов и нападения на полицейских в центре Нью-Йорка, а в Вашингтоне правоохранители даже применили против участников протестных акций перечные шарики, содержащие слезоточивое вещество. Местные СМИ сообщают, что несколько полицейских уже пострадали, пытаясь остановить демонстрантов. Власти ввели комендантский час в большинстве крупных городов страны.

Также выяснило, что погибший Джордж Флойд и сотрудник местной полиции Дерек Шовин, которого обвиняют в его убийстве, раньше работали в одном ночном клубе. Афроамериканец был охранников внутри заведения, а правоохранитель – у входа в здание.

Есть и хорошие новости: 30 мая в США произошло историческое событие – специалисты провели успешный запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Глава создавшей корабль компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может по-настоящему гордиться этим великим достижением. Теперь перед компанией стоит новая задача: безопасно вернуть астронавтов домой, на Землю. Когда будет происходить возвращение – пока то неизвестно. Астронавты же, находясь на коробле, дали ему имя – Endeavor, что означает "амбициозное начинание" или "устремление".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен отложить очный саммит G7 до сентября этого года. Ранее саммит «семерки» должен был состояться в конце июня текущего года. На саммит планируют пригласить представителей от России и обсудить со странами-участниками «будущее Китая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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