2020-06-01T05:04:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Обычные медицинские маски не способны задержать все частицы инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавирусаВирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Наиболее эффективным средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции являются строительные респираторы с фильтрами, которые способны задержать мельчайшие частицы COVID-19. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и вирусолог Виктор Ларичев.

- Строительные респираторы, намного лучше фильтруют воздух, поскольку они сделаны из специального материала с фильтрами, способными задержать мелкую пыль. Пуль, которая гораздо меньше капель. Медицинские маски, к сожалению, пыль не смогут задержать, а вот респиратор – да, - отметил специалист, напомнив, что респираторы плотнее сидят на лице.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Виктор Ларичев также подчеркнул, что маски тоже являются эффективным методом борьбы с распространением коронавируса. Частицы инфекции могут попасть в организм человека при чихании, кашле зараженного или разговоре. Маски удерживают капли жидкости, которые при этом перемещаются по воздуху.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России ученые в настоящее время активно занимаются разработкой вакцин от заболевания. Специалисты объяснили, зачем в стране производят сразу несколько прививок вместо того, чтобы сосредоточиться на одном конкретном направлении, а также рассказали о самой большой сложности в лечении болезни.

Тем временем, минздрав уже одобрил первое российское лекарства для лечения коронавируса. Эксперты оценили его эффективность, препарат прошел необходимые лабораторные испытания и скоро появиться в больницах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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