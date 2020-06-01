Северный флот получит гиперзвуковое оружие

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:47:45+03:00

В России уже проходят испытания гиперзвукового оружия, в США такой тип вооружения только в проекте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Военные Северного флота получат гиперзвуковое оружие.

- На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики,- сообщил "Красной звезде" командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он добавил, что продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового. Такая техника позволит "увеличить боевой потенциал Северного флота". Военные охраняют ключевые объекты, в том числе Северный морской путь.

Ранее в США сравнили гиперзвуковое оружие, которое есть в распоряжении или разрабатывается в Америке, России и Китае. Глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что США продвинулись дальше всех, хотя не стал приводить никаких доказательств.

В России же уже приступили к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон".

ИСТОЧНИК KP.RU