2020-06-01T08:47:45+03:00
Общество

Северный флот получит гиперзвуковое оружие

Военная техника адаптирована к применению в Арктике
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России уже проходят испытания гиперзвукового оружия, в США такой тип вооружения только в проектеВ России уже проходят испытания гиперзвукового оружия, в США такой тип вооружения только в проектеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Военные Северного флота получат гиперзвуковое оружие.

- На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики,- сообщил "Красной звезде" командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он добавил, что продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового. Такая техника позволит "увеличить боевой потенциал Северного флота". Военные охраняют ключевые объекты, в том числе Северный морской путь.

Ранее в США сравнили гиперзвуковое оружие, которое есть в распоряжении или разрабатывается в Америке, России и Китае. Глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что США продвинулись дальше всех, хотя не стал приводить никаких доказательств.

В России же уже приступили к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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