Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Военные Северного флота получат гиперзвуковое оружие.
- На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики,- сообщил "Красной звезде" командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Он добавил, что продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового. Такая техника позволит "увеличить боевой потенциал Северного флота". Военные охраняют ключевые объекты, в том числе Северный морской путь.
Ранее в США сравнили гиперзвуковое оружие, которое есть в распоряжении или разрабатывается в Америке, России и Китае. Глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что США продвинулись дальше всех, хотя не стал приводить никаких доказательств.
В России же уже приступили к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон".
ИСТОЧНИК KP.RU