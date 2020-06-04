2020-06-04T07:12:22+03:00
В мире

Последние новости на утро 4 июня 2020: В кораблях Маска нашли российские детали

Мы собрали последние новости на утро 4 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости утраНовости утраФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости на утро 4 июня 2020 года: в космических кораблях миллиардера Илона Маска нашли российские детали. По словам эксперта Вадима Лукашевича, компания SpaceX использовала разработанный на головном предприятии "Роскосмоса" РКК "Энергия" адаптер IDA, который необходим для успешной стыковки пилотируемого средства с Международной комической станцией.

Тем временем, экономисты назвали три сценария развития безработицы в России во всех направлениях на несколько лет. Согласно документу, при оптимистичном варианте число безработных будет на уровне 5,3 - 5,6 процентов. В случае, если все пойдет по базовому сценарию рост составит до 8-8,3 процента к 2021 году. Самым худшим вариантом эксперты предусмотрели до увеличение безработных до 10,5-10,7 процента.

Экс-полицейскому Дереку Чавену, причастному к гибели афроамериканца Флойда, предъявлено обвинение в убийстве второй степени. По местным законам Миннесоты это означает что в случае, если суд признает его виновным, бывшему копу может грозить до 40 лет заключения.

Коронавирусная обстановка уже налаживается, но вы так и не успели купить машину до эпидемии? Лучше всего, по рекомендации специалистов, приобрести автомобиль в ближайшие недели. Потом цены возрастут как на новые авто, так и на "вторичку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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