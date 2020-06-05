Коронавирус в Москве, последние новости на 5 июня 2020: Собянин рассказал, когда москвичи снимут маски

5 Июнь 2020 2020-06-04T22:54:13+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 5 июня 2020

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Сергей Собянин пообщался с журналистами и ответил на вопросы, которые интересуют очень многих жителей города. Например, - как долго жителям российской столицы нужно будет передвигаться на улице и в общественных местах в медицинских масках?

- Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины, - сообщил градоначальник в интервью ТАСС. - По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

По словам Собянин, он надеется, что первые партии вакцины начнут поступать именно в октябре.

Также мэр оценил потери экономики из-за эпидемии коронавируса:

- 250 млрд рублей город потратил на борьбу с инфекций.

- Из-за того, что большую часть бизнеса во время пандемии пришлось поставить на паузу, Москва потеряет еще около 500 млрд.

Многие переживают о судьбе личных данных, которые десятки тысяч человек загружают в приложение «Социальный мониторинг», а также отправляют, оформляя цифровые пропуска.

- Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены, - пообещал мэр. - Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан.

Кстати, предполагается, что информация о следующем пакете снятия ограничений может появиться уже в понедельник, 8 июня.

Еще одна цифра дня: 30 миллионов квадратных метров поверхностей каждый день отмываются коммунальщиками в рамках дезинфекции жилых домов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что дезинфекцию подъездов в Москве продлили еще на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU