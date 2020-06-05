Коронавирус в Москве, последние новости на 5 июня 2020: Собянин рассказал, когда москвичи снимут маски
Сергей Собянин пообщался с журналистами и ответил на вопросы, которые интересуют очень многих жителей города. Например, - как долго жителям российской столицы нужно будет передвигаться на улице и в общественных местах в медицинских масках?
- Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины, - сообщил градоначальник в интервью ТАСС. - По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.
По словам Собянин, он надеется, что первые партии вакцины начнут поступать именно в октябре.
Также мэр оценил потери экономики из-за эпидемии коронавируса:
- 250 млрд рублей город потратил на борьбу с инфекций.
- Из-за того, что большую часть бизнеса во время пандемии пришлось поставить на паузу, Москва потеряет еще около 500 млрд.
Многие переживают о судьбе личных данных, которые десятки тысяч человек загружают в приложение «Социальный мониторинг», а также отправляют, оформляя цифровые пропуска.
- Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены, - пообещал мэр. - Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан.
Кстати, предполагается, что информация о следующем пакете снятия ограничений может появиться уже в понедельник, 8 июня.
Еще одна цифра дня: 30 миллионов квадратных метров поверхностей каждый день отмываются коммунальщиками в рамках дезинфекции жилых домов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что дезинфекцию подъездов в Москве продлили еще на месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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