Доктор Рошаль предрек России «здравоохранение будущего» благодаря эпидемии коронавируса

6 Июнь 2020 2020-06-06T03:19:08+03:00

В интервью «КП» профессор указал на необходимость учитывать недостатки, которые обострила пандемия

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Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и глава Национальной медицинской палаты, в интервью «Комсомольской правде» предрек России «здравоохранение будущего» после пандемии коронавируса. Эксперт считает, что оно должно строиться на основании приобретенного опыта и с учетом ошибок.

- Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии, - сказал Леонид Рошаль.

Доктор также отметил, что здоровый образ жизни жителей страны является заботой государства, которое должно сформировать все необходимые для этого условия.

Как ранее писал сайт kp.ru, отечественные ученые разработали первый препарат для лечения коронавирусной инфекции. "Авифавир" уже 11 июня поступит в российские клиники. Купить его в аптеке будет невозможно, но жители страны смогут бесплатно получить лекарство в медицинских учреждениях по ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU