Инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса
Японский врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса. По его подсчетам, она составляет около 90% и случится, вероятнее всего, грядущей осенью.
- Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло. Точно сказать, когда она придет, очень сложно. Вероятнее всего, грядущей осенью или зимой, но нельзя отвергать и вероятность, что вторая волна наступит уже в июле или августе, - заявил Акихиро Сато, усомнившись в информации о том, что инфекция погибнет при летней жаре.
Инфекционист напомнил, что в странах Азии, Южной Америки, например, в Бразилия, которая находится на втором месте по числу зараженных, есть огромное количество инфицированных, несмотря на жаркие погодные условия.
Основным признаком того, что пришла вторая волна коронавируса, а не обычная вспышка заболевания, по мнению японского медики, является одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах государств. Главное опасностью такого исхода событий врач считает то, что большинство населения еще не переболело коронавирусом, не успело приобрести иммунитет.
- Если произойдет резкий рост заболеваемости и системы здравоохранения стран не будут успевать реагировать, то может произойти рост летальных исходов после заражения инфекцией. Еще одна опасность – мутация вируса. Если он мутирует, то может стать более смертоносным, - объяснил эксперт.
Акихиро Сато обозначил также и позитивные факторы: вторая волна будет длиться меньше, чем первая, ведь люди и власти стали более ответственно подходить к мерам по противодействию распространения болезни, пишет РИА Новости.
Такое же мнение о длительности и опасности второй волны коронавируса ранее высказывала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова. По ее словам, будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий и снятия ограничений в России.
Как ранее писал сайт kp.ru, доктор и профессор Леонид Рошаль предрек России «здравоохранение будущего» благодаря эпидемии коронавируса: страна смогла научить на своих ошибках и приобретенном во время пандемии опыте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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