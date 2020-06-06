2020-06-06T18:18:14+03:00
В мире

В Бейруте демонстранты громят здание парламента

Многотысячная толпа требует вывести страну из кризиса
Юлия САЛЬНИКОВА
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В 2019 году протестующие также выходили на улицу с требованием отставки правительстваВ 2019 году протестующие также выходили на улицу с требованием отставки правительстваФото: Александр КОЦ
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Акции протестов продолжают захватывать разные страны - тысячи людей собрались у здания парламента в Бейруте. Но в отличие от американских акций, ливанцев беспокоит не столько расизм, сколько экономические проблемы страны.

Люди требуют улучшения условий жизни, реформ, которые бы помогли вывести Ливан из кризиса, сообщает РИА Новости.

Протесты переросли в погромы, люди начали бить стекла здания парламента, ломать витрины и забрасывать полицейских камнями. В ответ на это стражи порядка применили слезоточивый газ. На улицы люди вышли после призывов оппозиции продолжить протесты, которые начались еще в 2019 году. Беспорядки начались 17 октября с требования отставки правительства. Тогда власти стянули в Бейрут военных для разгона протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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