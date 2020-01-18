Силовики разогнали агрессивных протестующих в центре Бейрута

18 Янв. 2020 2020-01-19T00:25:17+03:00

Тем временем на пострадавших в стычках с демонстрантами полицейских напали в больницах

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Вечером 18 января у здания парламента в центре Бейрута проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева», в ливанскую столицу съехались демонстранты из разных городов.

Однако мирная демонстрация вскоре переросла в беспорядки и стычки митингующих с силовиками. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями и петардами, те пустили в ход спецтехнику и слезоточивый газ. В результате пострадали около 165 человек.

К этому часу силы внутренней безопасности и армейские подразделения разогнали агрессивно настроенных демонстрантов. Столкновения прекратились, но на площади остаются небольшие группы демонстрантов, антиправительственный митинг продолжается в мирном ключе.

«Раненые сотрудники внутренней безопасности подверглись нападению со стороны ряда бунтарей в больнице Аль-Вардия и в больнице американского университета», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, беспорядки в Ливане продолжаются с 17 октября 2019 года. Народ вышел на улицы, требуя отставки правительства. Люди недовольны уровнем жизни, новыми налоговыми планами властей. Частично демонстрантам удалось добиться своего - премьер-министр страны объявил о своей отставке, но акции протеста не прекратились. А на днях на территории российского посольства в Бейруте взорвались две гранаты со слезоточивым газом. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU